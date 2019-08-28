28 августа православные и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы.
Успением Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост, который начался 14 августа. Праздник также называют Первой Пречистой.
После 28 августа наступает пора свадеб.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы.
Слышен звон колоколов во всех церквах,
У иконы народ с молитвой на устах,
Славный праздник все христиане отмечают,
Пресвятую Богородицу прославляют.
Пусть в праздник светлого Успенья,
Божья Матерь даст благословенье,
Желаем радости, удачи и везенья,
Веселого и праздничного настроенья.
***
Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,
Великой небесной и земной Владычицы,
Дева Мария Святая мать Христа,
С тех веков и ныне Богу предана.
Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Молитвою небесную от Сатаны спасут,
Моли Дева Мария о здравии и счастье,
Отгони все беды, отгони ненастья.
***
Успенье Богородицы, пусть душу защитит,
И счастье в сердце родится и даст любовь испить,
Желаю вам “здоровия” и капельку тепла,
Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда.
Любимые, родимые и лучшие мои,
Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли.
Желаю и надеюсь я на лучшие года,
Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.
***
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
***
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крыльями осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
Ранее Факты ICTV писали о традициях, приметах и запретах праздника Успения Пресвятой Богородицы.