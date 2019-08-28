28 августа православные и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Успением Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост, который начался 14 августа. Праздник также называют Первой Пречистой.

После 28 августа наступает пора свадеб.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы.

Слышен звон колоколов во всех церквах,

У иконы народ с молитвой на устах,

Славный праздник все христиане отмечают,

Пресвятую Богородицу прославляют.

Пусть в праздник светлого Успенья,

Божья Матерь даст благословенье,

Желаем радости, удачи и везенья,

Веселого и праздничного настроенья.

***

Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,

Великой небесной и земной Владычицы,

Дева Мария Святая мать Христа,

С тех веков и ныне Богу предана.

Пусть ангелы небесные нам любовь несут,

Молитвою небесную от Сатаны спасут,

Моли Дева Мария о здравии и счастье,

Отгони все беды, отгони ненастья.

***

Успенье Богородицы, пусть душу защитит,

И счастье в сердце родится и даст любовь испить,

Желаю вам “здоровия” и капельку тепла,

Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда.

Любимые, родимые и лучшие мои,

Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли.

Желаю и надеюсь я на лучшие года,

Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крыльями осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

Ранее Факты ICTV писали о традициях, приметах и запретах праздника Успения Пресвятой Богородицы.