Идеи подарков для ребенка на 1 сентября – в подборке Фактов ICTV.
Что подарить ребенку на 1 сентября – этот вопрос больше всего беспокоит родителей первоклассников, поскольку для вчерашних малышей начинается очень ответственный период.
Безусловно, это стресс для ребенка, а смягчить его можно приятным подарком.
Но не спешите останавливать свой выбор на школьных принадлежностях – слишком банально! Вспомните себя в этом возрасте и чего тогда больше всего хотелось.
Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.
Праздник в честь первоклассника
Да! Больше всего в этом возрасте хочется праздника. Позвольте ребенку пригласить на него новых друзей и самому выбрать место проведения – кафе, парк аттракционов, кинотеатр, или все в комплексе.
Такой праздник 1 сентября можете устроить и в семейном кругу.Читайте: Стоп сервизы! Креативные и недорогие подарки учителям на 1 сентября Что изменится с 1 сентября в школах - 13 новаций Школьная мода 2019: актуальные наряды для школьников
А приятным дополнением к нему станет подарок или небольшой сувенир:
- Яркий будильник – с ним легче просыпаться каждое утро.
- Настольная лампа – удобная и с большим абажуром, который легко мыть.
- Миниатюрная школьная доска.
- Карта с картинками животных, обитающих на том или ином континенте.
- Вращающийся стул.
- Детская энциклопедия – начать с первого тома и пообещать дарить следующие издания.
- Большой набор карандашей, фломастеров или ярких ручек – дети такого возраста радуются, когда чего-то много.
- Кукла, машинка, настольная игра или любая другая игрушка – это напомнит первокласснику, что детство в шесть лет не заканчивается.
К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.