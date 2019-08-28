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Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках

28 августа верующие в Украине отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках

Успение Пресвятой Богородицы также называют Первой Пречистой.

Праздник является церковным и именно в этот день заканчивается Успенский пост, который начался 14 августа.

Читайте: Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках.

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Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках / 6 фотографий

Напомним, Факты ICTV писали о традициях, приметах и запретах праздника Успения Пресвятой Богородицы.

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