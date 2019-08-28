В Украине 28 августа православные и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Им заканчивается Успенский пост, который начался 14 августа.

В народе этот праздник называют Первой Пречистой. Вторая будет 21 сентября (Рождество Богородицы), а Третья – 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы). О них в народе говорят: Первая Пречистая рожь засевает, Вторая – дождем поливает, а Третья – снегом покрывает.

После Успения девушки в селах уже не занимаются тяжелой работы. Поэтому говорят так: Пришла Первая Пречистая – становится девушка речистая. То есть много говорить, потому что нет уже работы. После Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб.

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История праздника

28 августа верующие вспоминают упокоение и воскресенье Матери Божьей. Согласно легенде, за три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Господу.

Традиции и приметы Успения

Успение провожай, а осень встречай – именно после Успения начинается бабье лето, которое продлится еще весь первый месяц осени.

В полях ставили последний сноп, который завершал жатву, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения.

К празднику Успения, когда завершался Успенский пост, устраивали народные гуляния, в складчину варили пиво, мед и пекли пироги.

С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.

Также доброй традицией было на Успение заниматься засолением на зиму капусты, огурцов, помидоров и других овощей.

Следили в этот день и за погодой

Какое Успение – такая и осень.

Появилась радуга на небе – осень будет теплой.

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным.

Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.

Что нельзя делать на Успение?

Запрещено ссориться с родными и близкими.

На Успение нельзя ходить босиком – все болезни соберешь. Считается, что роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица оставила этот мир и не может находиться с людьми и помогать им.

Нельзя надевать старую или неудобную обувь, чтобы избежать проблем в жизни. Считается, что если натереть ногу в этот день, то человека ждет тяжелая жизнь, полная проблем и неудач.

Однако в этот день разрешалось работать, особенно если вы не закончили какое-то начатое дело или же кому-то нужно помочь.

К слову, Успением Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост, который длился две недели – с 14 по 27 августа.

Фото: ЕКЛЕЗІЯ