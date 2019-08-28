PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Успешный тест: SpaceX провела испытания космического корабля Starhopper

27 августа компания SpaceX провела испытания космического корабля под названием Starhopper.

SpaceX Starhopper

Во время испытаний космический корабль Starhopper Mk1 компании SpaceX успешно поднялся на высоту 150 метров и приземлился на посадочную площадку, которая находилась приблизительно в 100 метрах от места взлета.

Ранее испытания Starhopper не увенчались успехом. Тогда космический корабль смог подняться всего на 18 метров.

Читайте: Hubble сделал новый снимок галактики-двойника Млечного пути

Космический корабль Starhopper является прототипом Starship.

Его планируют использовать в полетах на орбиту Земли, Луну и Марс.

К слову, ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник, чтобы расширить доступ к интернету.

Источник: NASASpaceFlight Videos

Фото: NASASpaceFlight Videos

Видео: NASASpaceFlight Videos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Впервые в новейшей истории! В Украине испытали ракету-носитель класса Циклон-4
Впервые в новейшей истории! В Украине испытали ракету-носитель класса Циклон-4
NASA расследует первое в истории преступление в космосе
NASA расследует первое в истории преступление в космосе
персеида
Метеоритный дождь Персеиды: где и во сколько наблюдать пик звездопада
кінець світу
Столкновение Земли с Нибиру: очередной конец света назначен на 12 августа 2019
SpaceX
SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи
Спіральна галактика
Hubble сделал новый снимок галактики-двойника Млечного пути
Украинец на Луне: как наш соотечественник едва не попал в Аполлон-11
Украинец на Луне: как наш соотечественник едва не попал в Аполлон-11
Метеорный поток Персеиды: как сделать фото звездопада
Метеорный поток Персеиды: как сделать фото звездопада
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка