27 августа компания SpaceX провела испытания космического корабля под названием Starhopper.

Во время испытаний космический корабль Starhopper Mk1 компании SpaceX успешно поднялся на высоту 150 метров и приземлился на посадочную площадку, которая находилась приблизительно в 100 метрах от места взлета.

Ранее испытания Starhopper не увенчались успехом. Тогда космический корабль смог подняться всего на 18 метров.

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Космический корабль Starhopper является прототипом Starship.

Его планируют использовать в полетах на орбиту Земли, Луну и Марс.

К слову, ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник, чтобы расширить доступ к интернету.

Источник: NASASpaceFlight Videos

Фото: NASASpaceFlight Videos

Видео: NASASpaceFlight Videos