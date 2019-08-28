27 августа компания SpaceX провела испытания космического корабля под названием Starhopper.
Во время испытаний космический корабль Starhopper Mk1 компании SpaceX успешно поднялся на высоту 150 метров и приземлился на посадочную площадку, которая находилась приблизительно в 100 метрах от места взлета.
Ранее испытания Starhopper не увенчались успехом. Тогда космический корабль смог подняться всего на 18 метров.
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Космический корабль Starhopper является прототипом Starship.
Его планируют использовать в полетах на орбиту Земли, Луну и Марс.
К слову, ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник, чтобы расширить доступ к интернету.
Источник: NASASpaceFlight Videos
Фото: NASASpaceFlight Videos
Видео: NASASpaceFlight Videos