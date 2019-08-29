29 августа православные украинцы отмечают Третий Спас, который еще называют Ореховым или Хлебным. Что надо знать о празднике, какие традиции и запреты с ним связаны – читайте в материале Фактов ICTV.

Третий Спас (Ореховый, Хлебный или Спас “на полотне”) завершает цикл праздников и означает окончательный приход осени.

Первый Спас, или Маковея был 14 августа, а Второй или Яблочный – 19 августа.

В народе этот день связывали с созреванием орехов и завершением жатвы. Поэтому на последний Спас пекли хлеб из муки нового урожая.

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В церковном календаре 29 августа – это день перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа.

Традиции на Третий Спас

В этот день в храме освящают орехи и хлеб, и только после этого можно готовить праздничный стол.

Хозяйки пекут хлеб и пироги с грибами, а также готовят блюда с орехами.

Заготавливают также ореховую настойку, которая имеет лечебные свойства.

По традиции 29 августа делают оберег с ореховых веток – крест, который вешали у дверей как защиту от завистников и злых помыслов.

Исцелиться от болезней поможет мытье в бане с веником из ореха.

Когда-то на праздник устраивали ярмарки, где продавали текстиль ручной работы, поэтому его называли Спасом “на полотне”.

Запреты на Ореховый Спас

Это, наверное, единственный праздник, когда грех лениться. Поскольку пора собирать урожай и готовиться к зиме.

Надо собирать орехи, молоть муку, печь хлеб и делать соленья на зиму.

Запрещено ходить в лес без оберега – можно встретиться с нечистой силой.

Нельзя отказывать в помощи детям, больным, путешественникам и бедным.

Приметы:

Если хороший урожай орехов, то хлеб не уродится, но в следующем году будет наоборот: Много орехов на Спаса – через год запасешься хлеба впрок.

Если хороший Третий Спас – зимой будет квас.

Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет – так и зима подождет.

Читайте больше об истории и традициях Третьего или Орехового Спаса в материале Фактов ICTV.