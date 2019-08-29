29 августа православные украинцы отмечают Третий Спас, который еще называют Ореховым или Хлебным. Что надо знать о празднике, какие традиции и запреты с ним связаны – читайте в материале Фактов ICTV.
Третий Спас (Ореховый, Хлебный или Спас “на полотне”) завершает цикл праздников и означает окончательный приход осени.
Первый Спас, или Маковея был 14 августа, а Второй или Яблочный – 19 августа.
В народе этот день связывали с созреванием орехов и завершением жатвы. Поэтому на последний Спас пекли хлеб из муки нового урожая.
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В церковном календаре 29 августа – это день перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа.
Традиции на Третий Спас
В этот день в храме освящают орехи и хлеб, и только после этого можно готовить праздничный стол.
Хозяйки пекут хлеб и пироги с грибами, а также готовят блюда с орехами.
Заготавливают также ореховую настойку, которая имеет лечебные свойства.
По традиции 29 августа делают оберег с ореховых веток – крест, который вешали у дверей как защиту от завистников и злых помыслов.
Исцелиться от болезней поможет мытье в бане с веником из ореха.
Когда-то на праздник устраивали ярмарки, где продавали текстиль ручной работы, поэтому его называли Спасом “на полотне”.
Запреты на Ореховый Спас
Это, наверное, единственный праздник, когда грех лениться. Поскольку пора собирать урожай и готовиться к зиме.
Надо собирать орехи, молоть муку, печь хлеб и делать соленья на зиму.
Запрещено ходить в лес без оберега – можно встретиться с нечистой силой.
Нельзя отказывать в помощи детям, больным, путешественникам и бедным.
Приметы:
- Если хороший урожай орехов, то хлеб не уродится, но в следующем году будет наоборот: Много орехов на Спаса – через год запасешься хлеба впрок.
- Если хороший Третий Спас – зимой будет квас.
- Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет – так и зима подождет.
Читайте больше об истории и традициях Третьего или Орехового Спаса в материале Фактов ICTV.