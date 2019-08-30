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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 30 августа

Каким будет 30 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 30 августа

Хорошо узнавать о своих предках, историю семьи, общаться со старшими рода, можно начать творческое воплощение генеалогического древа. Можно просить у предков благословения на действия. Благоприятны любые пожертвования, проявления щедрости.

Для старта важных событий время не особо подходящее, при этом день нежелательно проводить в рутине. Удаваться может все, что связано с творчеством, нестандартными подходами.

Походы на концертные мероприятия и любой активный отдых, который поможет и расслабиться и при этом наполнить культурной составляющей, — весьма подходящее занятие.

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Важно быть внимательными к своему эмоциональному состоянию, не перегружать себя.
Любые медицинские анализы, медосмотр стоит исключить — скорее всего, позже придется перепроверять результаты.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, стрижка волос, брать и давать деньги в долг.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2019.

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