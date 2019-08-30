Курс биткоина стабилизировался на уровне около $9500.
Биткоин временно стабилизировался около $9500 после снижения с минимумами в $9300.
Аналитики отметили, что в июле распродажа также останавливалась вблизи этих уровней.
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– Распродажа биткоина и всего рынка криптовалют в целом совпала с ралли на американском рынке акций после заявлений Китая, смягчивших опасения вокруг торговой войны, – говорят аналитики FxPro.
Финансовый эксперт Питер Шифф заявил, что биткоин провалил тест на статус защитного актива.
На фоне нового витка торговой войны между Китаем и США японская иена, швейцарский франк, золото и серебро выросли, а биткоин и фондовый рынок – упали.
К слову, криптовалютная биржа Binance собирается взаимодействовать с регуляторами при запуске региональных стейблкоинов Venus.
Источник: ihodl.com