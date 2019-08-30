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$9500: курс биткоина стабилизировался

Курс биткоина стабилизировался на уровне около $9500.

биткоин

Биткоин временно стабилизировался около $9500 после снижения с минимумами в $9300.

Аналитики отметили, что в июле распродажа также останавливалась вблизи этих уровней.

Читайте: Найдена связь между биткоинами и глобальным потеплением

– Распродажа биткоина и всего рынка криптовалют в целом совпала с ралли на американском рынке акций после заявлений Китая, смягчивших опасения вокруг торговой войны, – говорят аналитики FxPro.

Финансовый эксперт Питер Шифф заявил, что биткоин провалил тест на статус защитного актива.

На фоне нового витка торговой войны между Китаем и США японская иена, швейцарский франк, золото и серебро выросли, а биткоин и фондовый рынок – упали.

К слову, криптовалютная биржа Binance собирается взаимодействовать с регуляторами при запуске региональных стейблкоинов Venus.

Источник: ihodl.com

Фото: Dreamstime

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