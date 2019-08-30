Криптовалютная биржа Binance собирается взаимодействовать с регуляторами при запуске региональных стейблкоинов Venus и постарается избежать ошибок, с которыми столкнулся Facebook и его проект Libra.

Соосновательница Binance Хе Йи сообщила, что при запуске Venus криптовалютная биржа постарается избежать ошибок Facebook.

По ее словам, Venus был вдохновлен различными аспектами проекта соцсети Libra, но он нацелен на азиатские страны, а его главным приоритетом будет регуляторное соответствие.

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Управление проектом возьмет на себя независимая ассоциация, а финансирование будет гарантировано национальными валютами и ценными бумагами.

Для запуска Venus будет использоваться не сеть Binance Chain, а специально созданный публичный блокчейн. Binance привлечет к инициативе партнеров при помощи финансовых стимулов, но этот вопрос еще находится в разработке.

Напомним, в июле компания Facebook вместе с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюты Libra. Факты ICTV собрали самое важное о новых цифровых деньгах.