На выставке видеоигр Penny Arcade Expo (PAX) покажут новый геймплей видеоигры Cyberpunk 2077.

Польские разработчики из CD Projekt RED давно обещали показать игрокам новый геймплей долгожданной Cyberpunk 2077.

Они уже демонстрировали новые возможности в видеоигре во время закрытого показа на E3 2019, а на PAX покажут их широкой публике. Трансляция состоится 30 августа в 21.00 по киевскому времени.

Сейчас подробностей о том, что именно мы увидим в новом геймплее Cyberpunk 2077 нет, однако известно, что он продлится 15 минут.

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Кроме того, во время трансляции разработчики расскажут о возможностях для прохождения видеоигры.

Выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

К слову, компания Nintendo представила игровую платформу Switch Lite.

Фото: CD Projekt RED

Видео: GameSpot