Все родители мечтают, чтобы их ребенок хорошо учился в школе, а потом получил достойную профессию. Поэтому часто пользуются услугами репетиторов. Факты ICTV разобрались, когда это действительно необходимость, а когда – просто пустая трата денег и времени.

Нужен ли школьнику репетитор, с какого возраста и сколько нужно заниматься – подобные вопросы возникают у родителей в начале каждого учебного года.

На них нет однозначного ответа, потому что каждый ребенок индивидуален.

– У детей избирательные внимание и память. Это значит, что они будут интересоваться, запоминать и развиваться только в том, что их интересует. Из этого следует – если младший школьник по какой-либо причине не усвоил предмет, значит, ему было неинтересно, – объяснила детский и семейный психолог Татьяна Мавроди.

По ее мнению, в таких случаях ребенку нужно помочь, и чтобы дополнительные занятия не прошли даром, необходимо выбирать репетитора, который сможет заинтересовать его именно этим предметом, то есть он должен быть еще и неплохим психологом.

Поэтому если отдельные предметы для школьника становятся непосильной ношей, а вы уже не в состоянии помочь, стоит обратиться к профессионалам. И неважно, в каком классе ваш ребенок. Главное – сделать это вовремя. Долго нет результата – ищите другого репетитора!

Когда нужен репетитор – советы психологов:

Это необходимость, если ребенок, например, отстает по английскому, а в будущем без иностранного языка не обойтись.

Если же ребенок получил неудовлетворительную оценку, потому что из-за лени не сделал домашнее задание, а родители уже готовы нанимать репетиторов – тогда это пустая трата денег и времени.

Ни в коем случае нельзя нагружать учеников младших классов занятиями с репетиторами по нескольким предметам – чем больше репетиторов, тем меньше желания у ребенка делать что-то самостоятельно.

В зависимости от потребностей ребенка, можно нанять одного преподавателя, а по другим предметам родителям стоит самим помочь чаду.

Если речь идет о подготовке к ЗНО – это необходимость! Даже если ребенок хорошо учится, за год до тестирования репетитор поможет освежить в памяти материал с нуля. Двух занятий в неделю по одному предмету будет достаточно.

Татьяна Мавроди сделала важное замечание относительно помощи родителей:

– Во многих семьях это приводит к конфликтам. Не имея определенного образования, терпения и свободного времени, родители доходят до точки кипения.

По ее словам, в таких случаях большинство учителей, преподавателей и даже репетиторов отдают своих детей в руки других профессионалов, мол, могу научить всех, но своим детям я не учитель.

– К совместным занятиям стоит прибегать только в том случае, если родители на 100% уверены в своей компетенции и выдержке, – подытожила она.

Репетиторство в школе

В Минобразования Украины хотят запретить такую ​​практику из-за конфликта интересов.

Поэтому в этом году ведомство обратилось к школам и объявило репетиторство нарушением.

В то же время школа имеет право предоставлять такие платные услуги – но только легально, то есть путем заключения соответствующего договора с родителями.

А родители уже сами решают – нужен ли их ребенку репетитор.

Как мама бывшего выпускника могу сказать, что пользовалась услугами репетитора как в стенах школы, так и вне.

Главный совет – не заставляйте ребенка, учитывайте его желание. Иначе это будут выброшенные на ветер деньги. Поскольку в общении репетитора с учеником важен также психологический контакт. Если его не было на уроках, вряд ли он появится во время индивидуальных занятий.

И еще один момент – даже если вы нашли репетитора, которого вам посоветовали друзья или знакомые, это не значит, что он подходит вашему ребенку.

Поэтому интересуйтесь у обоих результативностью таких уроков. Если ее нет, а вы продолжаете платить, то это уже будет ваша вина как родителей, не желающих заниматься своим ребенком.

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И напоследок – важны не оценки в школе, а знания. Знаю из собственного опыта, поскольку у моего сына была учительница математики, которая просто не любила детей и считала едва ли не всех дураками. Пришлось нанять репетитора, потому что этот предмет был важен для будущего поступления в вуз. Оценки сына по математике практически не изменились, но результат был – после сдачи ВНО.

Поэтому в вопросе – нужен репетитор, или нет – важно также, насколько доверительные у вас отношения с ребенком.

К слову, как изменится школьная жизнь с 1 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Валентина Летяк