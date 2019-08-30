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Факты / Lifestyle

Что подарить ребенку на 1 сентября – лучшие идеи

Идеи подарков для ребенка на 1 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Що подарувати дитині на 1 вересня

Что подарить ребенку на 1 сентября – этот вопрос больше всего беспокоит родителей первоклассников, поскольку для вчерашних малышей начинается очень ответственный период.

Безусловно, это стресс для ребенка, а смягчить его можно приятным подарком.

Но не спешите останавливать свой выбор на школьных принадлежностях – слишком банально! Вспомните себя в этом возрасте и чего тогда больше всего хотелось.

Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

Праздник в честь первоклассника

Свято на честь першокласника

Фото: Vshunt86 | Dreamstime.com

Да! Больше всего в этом возрасте хочется праздника. Позвольте ребенку пригласить на него новых друзей и самому выбрать место проведения – кафе, парк аттракционов, кинотеатр, или все в комплексе.

Такой праздник 1 сентября можете устроить и в семейном кругу.

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А приятным дополнением к нему станет подарок или небольшой сувенир:

  • Яркий будильник – с ним легче просыпаться каждое утро.
  • Настольная лампа – удобная и с большим абажуром, который легко мыть.
  • Миниатюрная школьная доска.
  • Карта с картинками животных, обитающих на том или ином континенте.
  • Вращающийся стул.
  • Детская энциклопедия – начать с первого тома и пообещать дарить следующие издания.
  • Большой набор карандашей, фломастеров или ярких ручек – дети такого возраста радуются, когда чего-то много.
  • Кукла, машинка, настольная игра или любая другая игрушка – это напомнит первокласснику, что детство в шесть лет не заканчивается.
Що подарувати дитині на 1 вересня

Фото: Ekaterina Senyutina | Dreamstime.com

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.

Фото: Dreamstime

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