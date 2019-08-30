Что надеть в школу девочкам и мальчикам, чтобы быть в тренде этого года – расскажут Факты ICTV.

Большую часть своего времени ребенок проводит в школе, поэтому важно, чтобы ученики чувствовали себя красивыми, индивидуальными и модными, даже в школьной форме. Какая она, школьная мода 2019, расскажут Факты ICTV.

Школьная мода для девочек

Девочкам важно чувствовать себя неповторимыми, стильными, привлекательными для своих одноклассников. Но как это сделать, если школьная мода живет за скучными стандартами? Мы дадим вам несколько советов, как выглядеть в тренде.

Блузка

Легкая, нежная с кружевом или завязками, из которых можно сделать милый бантик. В тренде блузка с рукавами-фонариками, а официальности придаст воротник и манжеты.

Кроме стандартного белого цвета, используйте пастельные оттенки и разбавляйте их принтами.

Юбка и брюки

Актуальная юбка-клеш с плиссированной ткани темных цветов или брюки с завышенной талией. Школьная мода 2019 включает в себя различные виды костюмов. Это может быть пиджак с шортами, юбкой или брюками.







Школьная мода 2019: актуальные наряды для школьников / 2 фотографии

Пиджак

В этом году используйте длинные оверсайз пиджаки. Они могут быть не только одного цвета, но и полностью принтованные, например, в клетку.

Сарафаны

Неизменной фишкой гардероба школьницы является сарафан с прямой или клеш юбкой. Бретели и вырезы могут быть разными. Такой классический вид одежды поможет сохранить официальность.







Школьная мода 2019: актуальные наряды для школьников / 2 фотографии

Школьная мода для мальчиков

Ребята придерживаются элегантного, делового стиля, который при этом должен быть удобным.

Рубашки

Используйте пастельные тона и белый цвет для праздничности. Рубашки могут быть любого фасона. В теплые дни надевайте тенниски.

Пиджак и жилет

Хитовыми являются пиджаки в клетку или классические черные. Разбавить гардероб можно тонким жилетом.

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Брюки

Ровные, удобные брюки в темных цветах будут незаменимыми. Можно также приобрести черные, строгие джинсы.

Костюм

К костюму можно добавить жилет, а пиджак украсить маленьким, ярким платком. Галстук или бабочка станут стильным аксессуаром и завершат полностью лук.







Школьная мода 2019: актуальные наряды для школьников / 2 фотографии

Смотри, какие прически можно сделать в школу:

Даже в школьной форме можно проявлять свою индивидуальность. Нужно только не выходить за рамки делового стиля.

Любой образ можно дополнить красивыми аксессуарами. Но не забывайте, что основным в школьной моде является качество и удобство.

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя уютно в своей одежде, которая будет отвечать погодным условиям и не создаст проблем.

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Фото: firestock.ru, prom.ua