Как оригинально поздравить своего учителя и какой креативный подарок вручить – читайте в материале Фактов ICTV.

По случаю Дня знаний 1 сентября родители и дети любят делать подарки учителям. Однако времена сервизов давно прошли. Факты ICTV собрали оригинальные и полезные идеи для подарков учителю.

К слову, все приведенные ниже варианты для подарков стоят не более 500 грн.

Учителя – это те люди, которым достаточно часто дарят цветы, поэтому красивая ваза в их хозяйстве будет не лишней. Однако к выбору этого предмета интерьера нужно подойти креативно – оригинальный дизайн, натуральные материалы и гравюра в этом помогут.

У каждого учителя в загашнике есть любимые фразы, которые они то и дело используют в общении с учениками. Можно заказать предмет гардероба, на котором будет написана эта фраза. Например, футболку с надписью Пока запишу карандашиком.

Для биологов можете купить живокуб с каким-то экзотическим растением.







Стоп сервизы! Креативные и недорогие подарки учителям на 1 сентября / 2 фотографии

Экобокс или живокуб – это деревянная коробка (она же будет горшком), в которой находятся семена и специальный грунт.

Также можно остановить свой выбор на обычных вещах, к которым все привыкли, но в креативном исполнении- ручки, глобусы, книги, блокноты. Например стеклянный глобус, дизайнерская ручка, блокнот с именной гравировкой или обложка на классный журнал с надписью Каждому по заслугам.

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Учителю химии преподнесите набор специй для барбекю в привычной для него упаковке.

Лишним для любого учителя не будет термокружка, которых просто невероятный выбор.











Стоп сервизы! Креативные и недорогие подарки учителям на 1 сентября / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что изменится с 1 сентября в школах.

Источник: Хочу вже, Super pupers

Фото: Хочу вже, Super pupers, dreamstime