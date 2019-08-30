Как освежить свой повседневный школьный образ с помощью прически? Факты ICTV нашли множество вариантов специально для тебя.
Прически в школу – отличный вариант проявить свою индивидуальность. Школьные учителя часто запрещают ходить с распущенными волосами на уроки. К тому же это не совсем удобно.
Мы подобрали несколько причесок для разных типов волос. Они помогут не только убрать пряди с лица, но и дополнят образ.
Большинство из них простые, и ты справишься сама, но, при необходимости, можешь попросить маму или подругу помочь тебе.
Инвентарь:
- расческа,
- широкие резинки,
- маленькие силиконовые резиночки,
- невидимки,
- шпильки.
Короткие волосы
Да, с каре ты не заплетешь себе косу. Но для такой длинны тоже существует много интересных вариантов плетения.
Средние и длинные волосы
Совет. Длинные волосы часто запутываются после сна. Используй спрей для легкого расчесывания. Он не только сэкономит твое время утром, но и придаст волосам блеска.
Кудрявые волосы
Многие обладательницы кудрявых волос пытаются сделать их более послушными, выравнивая утюжком.
Но не стоит злоупотреблять этим, ведь при частом воздействии температур волосы могут утратить объем, стать сухими и ломкими.
Лучше собрать кудрявые локоны в мальвинку или небольшой пучок.
Топ-3 трендовых аксессуаров для волос 2019, которые дополнят твой школьный лук:
1. Платок. Дизайнеры рекомендуют вплетать его в хвост или наматывать на высокий пучок.
2. Массивный ободок. Хорошо смотрится с пробором посредине и низким хвостом. А в сочетании со строгим пиджаком придаст образу женственности.
3. Большие заколки. С ними легко не только убирать волосы от лица, но и оставаться на одной модной волне со знаменитостями. Этот тренд уже оценили: Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Кара Делевинь и другие.
Варианты с жемчугом и большими стразами рекомендуем оставить в стороне, они уже отжили свое в мире моды.
Фото: Whair.ru, 24hair.ru, Единственная