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Факты / Lifestyle

День авиации Украины – лучшие СМС-поздравления

В последнюю субботу августа с Украине отмечают День авиации. В этом году праздник приходится на 31 августа. Как поздравить военных и гражданских летчиков с профессиональным праздником?

День авіації України

Ко Дню авиации Украины Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

***

В Украине
Самолеты,
Водят лучшие
Пилоты!
Всех, кто
В небе,
Поздравляем,
Еще выше
Взмыть желаем!

***

С Днем авиации сегодня
Вас поздравляю от души,
Пусть покорятся вам просторы,
Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,
Пусть будет счастлива семья,
Чтоб ангел вас хранил в полете
Желаю нынче вам, друзья.

***

Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.

***

Вы словно птицы меж облаков,
И не боитесь ни туч, неи ветров.
Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,
Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,
Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,
И пусть не покинут ни разу вас силы,
С Днем авиации вас Украины!

***

Доблестные летчики,
Бравые пилоты,
Стюардессы милые —
Вам всем только взлётов,

Ласкового солнца,
Неба только чистого,
Ветра Вам попутного,
И Вина искристого!

Праздник авиации
Мамы Украины,
Будьте, как и прежде,
Непоколебимы!

К слову, Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків

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