В последнюю субботу августа с Украине отмечают День авиации. В этом году праздник приходится на 31 августа. Как поздравить военных и гражданских летчиков с профессиональным праздником?

Ко Дню авиации Украины Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

***

В Украине

Самолеты,

Водят лучшие

Пилоты!

Всех, кто

В небе,

Поздравляем,

Еще выше

Взмыть желаем!

***

С Днем авиации сегодня

Вас поздравляю от души,

Пусть покорятся вам просторы,

Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,

Пусть будет счастлива семья,

Чтоб ангел вас хранил в полете

Желаю нынче вам, друзья.



***

Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

***

Вы словно птицы меж облаков,

И не боитесь ни туч, неи ветров.

Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,

Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,

Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,

И пусть не покинут ни разу вас силы,

С Днем авиации вас Украины!



***

Доблестные летчики,

Бравые пилоты,

Стюардессы милые —

Вам всем только взлётов,

Ласкового солнца,

Неба только чистого,

Ветра Вам попутного,

И Вина искристого!

Праздник авиации

Мамы Украины,

Будьте, как и прежде,

Непоколебимы!

К слову, Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків