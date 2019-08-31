День дальнобойщика празднуют ежегодно в последнюю субботу августа. Тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках для дальнобойщиков.
День дальнобойщика в этом году празднуют в последнюю субботу третьего месяца лета, 31 августа.
Работа дальнобойщика на первый взгляд неприметная, но это далеко не так. Это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни, к которому очень быстро привыкаешь.
Профессия дальнобойщика, как и моряка дальнего плавания, окутанная в нашем представлении определенной романтикой. Дорога, путешествия, новые люди, страны и много впечатлений – так живут водители дальней дороги.
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Не забудьте поздравить знакомых и родных, которые связаны с профессией дальнобойщика.
Поздравления в картинках с Днем дальнобойщика
Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.