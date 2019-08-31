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Факты / Lifestyle

День дальнобойщика: лучшие поздравления в картинках

День дальнобойщика празднуют ежегодно в последнюю субботу августа. Тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках для дальнобойщиков.

День дальнобойщика: лучшие поздравления в картинках

День дальнобойщика в этом году празднуют в последнюю субботу третьего месяца лета, 31 августа.

Работа дальнобойщика на первый взгляд неприметная, но это далеко не так. Это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни, к которому очень быстро привыкаешь.

Профессия дальнобойщика, как и моряка дальнего плавания, окутанная в нашем представлении определенной романтикой. Дорога, путешествия, новые люди, страны и много впечатлений – так живут водители дальней дороги.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Не забудьте поздравить знакомых и родных, которые связаны с профессией дальнобойщика.

Поздравления в картинках с Днем дальнобойщика

День дальнобойщика: лучшие поздравления в картинках / 7 фотографий

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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