День дальнобойщика празднуют ежегодно в последнюю субботу августа. Тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках для дальнобойщиков.

День дальнобойщика в этом году празднуют в последнюю субботу третьего месяца лета, 31 августа.

Работа дальнобойщика на первый взгляд неприметная, но это далеко не так. Это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни, к которому очень быстро привыкаешь.

Профессия дальнобойщика, как и моряка дальнего плавания, окутанная в нашем представлении определенной романтикой. Дорога, путешествия, новые люди, страны и много впечатлений – так живут водители дальней дороги.

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Не забудьте поздравить знакомых и родных, которые связаны с профессией дальнобойщика.

Поздравления в картинках с Днем дальнобойщика



























День дальнобойщика: лучшие поздравления в картинках / 7 фотографий

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.