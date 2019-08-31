Интересные букеты на 1 сентября не только доставят радость учителю, но и помогут школьнику проявить свою индивидуальность.

Букеты на 1 сентября должны быть особые, чтобы проявить внимание ученика к педагогу. Факты ICTV предлагают пять идей для оформления интересных букетов на 1 сентября.

В День знаний тысячи нарядных первоклашек со всей страны услышат свой первый звонок на торжественной школьной линейке.

Неизменным атрибутом этого праздника для каждого маленького школьника является букет цветов, предназначенный для своего будущего учителя, с которым они войдут в учебный год.

Читайте: Как выбрать букет для учителя на 1 сентября

Необычные букеты на 1 сентября

Букеты на 1 сентября можно сделать из экзотических цветов, которые в легких букетах будут выглядеть очень изысканно. Чтобы композиция были интереснее, добавьте, например, ягоды на веточках или фрукты.



















Десять необычных букетов на 1 сентября / 5 фотографий

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.