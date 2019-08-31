Каким будет 31 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня в ведении дел и желаниях стоит опираться на свою интуицию.

Время до полудня больше способствует активности. Подходит как активный отдых, так и деятельность, за исключением важных начинаний, при этом можно к ним готовиться: продумывать, сопоставлять и планировать.

В том числе день способствует всему, что связано с недвижимостью и земельными участками, — тоже можно изучать информацию и планировать, но все-таки действовать в этих направлениях лучше чуть позднее.

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Сегодня желательно аккуратно относиться к еде. Если есть ощущение, что еда не подходит вам или едите без аппетита, то лучше довериться этому.

Благоприятны любые бескорыстные поступки, совершенные от чистого сердца. Любое недовольство, которое высказывается вами или в ваш адрес, лучше принимать спокойно и обсуждать без категоричности и обвинений. Это поможет избежать в дальнейшем возможные неприятности.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2019.