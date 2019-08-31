Школьные формы понемногу уходят в прошлое, и ученики самостоятельно выбирают, что носить в школу. О моде на школьный наряд в 2019 году читайте в материале Факты ICTV.

Школьная мода из года в год меняется с новыми веяниями в фэшн-индустрии. Главное, чтобы одежда была удобной, потому что, кроме красивого вида, должно быть комфортно.

Школьная мода 2019 для девушек

Для осени будут актуальными твидовый и брючный костюмы, которые можно разбавлять различными базовыми вещами и аксессуарами. В этом сезоне в тренде брюкы прямого покроя, к которому можно подобрать жилетку или пиджак.

Минималистичная юбка черного цвета – это must have, можно использовать принт в клеточку. Такую юбку можно миксовать с разной обувью и верхней одеждой.

Водолазка базового цвета будет актуальной еще не один сезон, поэтому важно приобрести качественную вещь.

Белая рубашка свободного кроя, блузка без просветления с интересным принтом, футболки из натуральных тканей подойдут для формирования различных луков.

Дизайнеры предлагают носить одежду, украшенную реалистичными пейзажами, комиксами, психоделическими и хищными рисунками самых смелых оттенков.

Для поклонниц лаконичных узоров тоже есть хорошая новость: любимые клетка, полоска и цветочные мотивы не потеряют своей актуальности после окончания лета.

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Школьная мода 2019 для парней

Классический костюм для торжественных случаев должен быть в гардеробе каждого подростка. Выглядеть элегантно и стильно – путь к формированию вкуса. Рубашки могут быть различных однотонных цветов, по желанию можно добавить аксессуар – галстук или бабочку.

Ну и, конечно, обувь должна соответствовать выбранному костюму – это ботинки или кроссовки классического типа, то, что сегодня стильно и удобно.

В обычные школьные будни многие мальчики отдают предпочтение спортивному стилю, так они чувствуют себя более комфортно. Чтобы модно одеваться в школу, необходимо приобретать джинсы или брюки различных тонов: черные, серые, синие.

Выбираем рубашки, джемперы, водолазки, мастерки, толстовки различных спокойных оттенков и фасонов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что надеть в школу девочкам и мальчикам, чтобы быть в тренде этого года.