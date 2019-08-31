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Факты / Lifestyle

Какой сегодня праздник: именины 31 августа

31 августа именины празднуют Георгий, Григорий, Евгений, Лев, Макарий и Михаил. О народных приметах на 31 августа – читайте в материале.

Серпень свята

31 августа День ангела отмечают Георгий, Григорий, Евгений, Лев, Макарий и Михаил.

Не забудьте поздравить Юль, Юлиан и Ульян – у них тоже именины.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 31 августа

  • В последний день лета в народе чтят память Флора и Лавра Лошадников.
  • Это значит, что особо чествовали лошадей – чистили, заплетали гривы и давали отдых.
  • Даже примета была: если лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами – к ненастной погоде.
  • Также это был последний день для полевых работ.
  • Но для женщин приходило время делать заготовки на зиму из нового урожая.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.

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