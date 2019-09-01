Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления, которыми вы сможете поздравить школьников с Днем знаний.

Поздравления с 1 сентября пригодятся родителям и учителям.

Кроме традиционной линейки первоклассников ждет праздничный урок, который ежегодно отличается темой.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!



***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Сегодня поздравляем

Ребят, учителей.

Успехов всем желаем

И ярких школьных дней.

Нам нечего смущаться,

Ведь мы – одна семья.

Давайте ж улыбаться!

С днем знаний вас, друзья!

***

Ученье – свет, известно,

Невежество – есть тьма.

Учиться интересно,

Полезно для ума.

С днем знаний поздравляем!

Пришел учебный год!

Усердия желаем

И радостных хлопот!

***

Еще зеленеет повсюду листва,

Но кругом идет у тебя голова.

О школе все мысли твои в этот день,

Хотя, подниматься с утра все же лень.

Но вновь прозвенит долгожданный звонок,

И в классе начнется, как прежде, урок.

Пусть сбудется все в твоей школьной судьбе,

С днем знаний! Успехов в учебе тебе!

***

С днем знаний поздравить тебя мы спешим,

Желаем успехов больших от души.

Во всем будь примером хорошим всегда,

Ведь знания ценны во все времена.

Старайся, учись и к победе иди,

Пусть трудности будут порой на пути.

В бою – крепче дух и характер сильней,

Получится все! Ты в себя только верь!

***

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

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