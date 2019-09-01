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День знаний 2019 – поздравления в открытках

Факты ICTV создали оригинальные открытки, чтобы вы могли поздравить своих друзей и близких с Днем знаний.

День знаний 2019

День знаний 1 сентября прекрасный повод поздравить не только учеников, но и их родителей и учителей, ведь и для них этот праздник также особенный.

Читайте: День знаний 2019: лучшие поздравления

В этот день в Украине традиционно проходят торжественные мероприятия, линейки, а в школах и университетах стартует учебный год.

По случаю праздника Факты ICTV создали оригинальные открытки с Днем знать 2019.

  • С Днем знаний 2019
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День знаний 2019 – поздравления в открытках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

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