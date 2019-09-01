Лучшие поздравления с Днем знаний для учителей – читайте на Фактах ICTV.
Первый день осени знаменует начало нового учебного года. В День знаний звенит торжественный первый звонок для всех школьников. Мы собрали красивые слова пожеланий для учителей и всех причастных к этому замечательному празднику.
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Поздравления для учителя
Дорогой учитель, с 1 сентября!
Радости, здоровья, счастья и добра!
Чтоб хватало сил, выдержки, терпенья
И всегда хорошее было настроение!
Чтоб ученики знаниями блистали,
Радовали Вас работами, стараниями.
И для них примером и поддержкой стали,
Всех своим предметом заинтересовали.
***
В первый осенний день,
Вы снова идете на работу.
Чтобы нам подарить свою любовь, свою заботу,
Знаний новых много много!
Будет в жизни светла от них дорога!
Мы Вас любим, уважаем, и
еще раз поздравляем!
***
Приходит к нам день знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С первым осенним днем!
Пусть новый год учебный,
Удачу принесет,
Успехов, вдохновения
И творчества полет!
К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.