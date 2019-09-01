Лучшие поздравления с Днем знаний для учителей – читайте на Фактах ICTV.

Первый день осени знаменует начало нового учебного года. В День знаний звенит торжественный первый звонок для всех школьников. Мы собрали красивые слова пожеланий для учителей и всех причастных к этому замечательному празднику.

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Поздравления для учителя

Дорогой учитель, с 1 сентября!

Радости, здоровья, счастья и добра!

Чтоб хватало сил, выдержки, терпенья

И всегда хорошее было настроение!

Чтоб ученики знаниями блистали,

Радовали Вас работами, стараниями.

И для них примером и поддержкой стали,

Всех своим предметом заинтересовали.

***

В первый осенний день,

Вы снова идете на работу.

Чтобы нам подарить свою любовь, свою заботу,

Знаний новых много много!

Будет в жизни светла от них дорога!

Мы Вас любим, уважаем, и

еще раз поздравляем!

***

Приходит к нам день знаний

Вместе с сентябрем.

Хочу тебя поздравить,

С первым осенним днем!

Пусть новый год учебный,

Удачу принесет,

Успехов, вдохновения

И творчества полет!

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.