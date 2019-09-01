1 сентября по всей Украине отмечают День знаний, а первоклассников ждет праздник первого звонка.
Поздравления с 1 сентября первокласснику пригодятся родителям и учителям.
Кроме традиционной линейки первоклассников ждет праздничный урок, который ежегодно отличается темой.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября для тех, кто идет в первый класс.
В первый класс шагаешь смело
И улыбка до ушей,
Пожелаем вдохновенья,
Самых красочных идей.
Пусть все будет интересно,
Школа, класс твой удивит,
Педагог пусть будет честным,
Учит пусть и веселит.
***
Вас, ребята, поздравляем —
В первый класс идете вы!
Знаний светлых мы желаем
И учительской любви.
Побольше радостей, мечтаний,
Учебы яркой, светлых дней.
С большим событием — с днем знаний!
Пусть будет все у вас окей.
***
Ты больше не ребенок,
Теперь ты ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.
Пускай он наполняется
Отметками лишь пять,
И на уроках школьных,
За партой, не скучать.
***
С днем знаний, милый первоклассник!
Стремлений, радости побед!
Пусть этот светлый, вечный праздник
В твоей душе оставит след.
Пусть этот день с тобою вместе
Разделят близкие, друзья,
Пускай звучат сегодня песни
Для всей страны и для тебя!
***
Сегодня первый в жизни раз
Шагнете вы в свой первый класс.
С Днем знаний мы вас поздравляем
Учебы легкой вам желаем!
Желаем верных вам друзей
И знаний новых, интересных.
Пусть нравится учеба вам
И в классе вам не будет тесно!
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