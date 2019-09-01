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Google нарисовал веселый дудл ко Дню знаний

Google представил 1 сентября дудл, посвященный школьному звонку.

Google нарисовал веселый дудл ко Дню знаний

Команда Google к 1 сентября подготовила забавную заставку на стартовую страницу поисковика.

Анимированный дудл посвящен школьному звонку — самому главному герою праздника.

На анимации звонок сначала спит, что означает летние каникулы, а потом резко просыпается и начинает звонить. На звук в школу сбегаются буквы из названия поисковика Google.

Читайте: День знаний: лучшие поздравления учителю с 1 сентября

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.

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