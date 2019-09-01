Факты ICTV создали оригинальные открытки с поздравлениями с первым днем осени.

В первый день осени кто-то радуется началу учебного года и друзьям, которых не видел последние три месяца, а кто-то грустит по лету.

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Однако не стоит отрицать, что первый день осени у всех ассоциируется с праздником и торжеством, поэтому даже после окончания учебы мы продолжаем поздравлять окружающих с началом нового времени года.

По этому случаю Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках с первым днем осени.











Первый день осени – поздравления в картинках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.