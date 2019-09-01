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Факты / Lifestyle

Поздравления с 1 сентября в открытках

В Украине 1 сентября отмечают День знаний. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в открытках.

Листівки на 1 вересня

1 сентября для школьников начинается новый учебный год.

Это праздник не только для учащихся. С Днем знаний уместно будет поздравить также их родителей и учителей.

Лучшие открытки на 1 сентября – в нашей подборке.

Читайте: Как выбрать букет для учителя на 1 сентября

  • Листівки на 1 вересня
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Поздравления с 1 сентября в открытках / 7 фотографий

Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

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Фото: Pixabay

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