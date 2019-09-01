Идеи подарков для ребенка на 1 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Что подарить ребенку на 1 сентября – этот вопрос больше всего беспокоит родителей первоклассников, поскольку для вчерашних малышей начинается очень ответственный период.

Безусловно, это стресс для ребенка, а смягчить его можно приятным подарком.

Но не спешите останавливать свой выбор на школьных принадлежностях – слишком банально! Вспомните себя в этом возрасте и чего тогда больше всего хотелось.

Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

Праздник в честь первоклассника

Да! Больше всего в этом возрасте хочется праздника. Позвольте ребенку пригласить на него новых друзей и самому выбрать место проведения – кафе, парк аттракционов, кинотеатр, или все в комплексе.

Такой праздник 1 сентября можете устроить и в семейном кругу.

А приятным дополнением к нему станет подарок или небольшой сувенир:

Яркий будильник – с ним легче просыпаться каждое утро.

Настольная лампа – удобная и с большим абажуром, который легко мыть.

Миниатюрная школьная доска.

Карта с картинками животных, обитающих на том или ином континенте.

Вращающийся стул.

Детская энциклопедия – начать с первого тома и пообещать дарить следующие издания.

Большой набор карандашей, фломастеров или ярких ручек – дети такого возраста радуются, когда чего-то много.

Кукла, машинка, настольная игра или любая другая игрушка – это напомнит первокласснику, что детство в шесть лет не заканчивается.

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.