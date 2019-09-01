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Факты / Lifestyle

Смешные поздравления с 1 сентября в картинках

1 сентября начинается новый учебный год. Факты ICTV предлагают поздравить школьников с Днем знаний неординарно – отправив смешную картинку.

1 вересня

Смешная картинка с 1 сентября – отличный способ поздравить школьника или учителя с 1 сентября.

Начало учебного года и серых трудовых будней – не повод для грусти.

Подбодрите одноклассника, друга или своего ребенка веселой картинкой из нашей подборки.

Читайте: Поздравления с 1 сентября в открытках

  • Смішні привітання з 1 вересня у картинках
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Смешные поздравления с 1 сентября в картинках / 9 фотографий

Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

Фото: mirpozitiva.rulistivki.olkol.com

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