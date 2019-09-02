Не всегда можно рассчитать правильное количество алкоголя и, иногда, приходится ехать на работу с похмельем. Эти 7 советов помогут пережить неприятное состояние на работе.

Пейте воду

Лучше всего выпивать стакан воды после каждой рюмки или бокала, а также выпить еще немного воды перед сном. Также по дороге на работу можно пить столько, сколько сможете. Это облегчит ваше состояние.

Средства от похмелья

Есть очень много средств от похмелья, и все они имеют приблизительно одинаковый эффект. Их следует принимать перед сном и с утра.

Примите душ

Утренний душ поможет избавиться от неприятного запаха и придаст заряд бодрости. Всех проблем это не решит, но вы будете чувствовать себя намного лучше.

Удобная одежда

Оденьтесь в удобную для вас одежду. Если же надеть на себя строгий костюм, то неудобство может сказаться на самочувствии и работе.

Хорошо позавтракайте

С похмелья есть ничего не хочется, но нужно. Это лучше, чем выпить еще бутылку пива перед работой. Если ничего не съедите, станет только хуже.

Посещайте туалет

Не бойтесь бежать в туалет, если потребуется. Также можете делать там небольшие передышки по 5-10 минут. Дайте отдохнуть глазам и мозгу.

Находитесь на свежем воздухе

Открывайте окно в офисе, или выходите на улицу, немного подышать свежим воздухом. Даже городской воздух поможет прийти в себя и очистить разум.

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Напомним, Факты ICTV разобрались, как протекают стадии алкоголизма, и кто более подвержен этому заболеванию.

Источник: Cosmopolitan