Вот и пришел сентябрь, а это значит, что в течение нескольких месяцев геймеры смогут насладиться релизом большого количества новинок. Факты ICTV собрали топ-5 релизов видеоигр в сентябре 2019 года.

Gears 5

Продолжение популярной серии Gears of War, которое решили назвать просто Gears 5, расскажет историю Кэйт Диаз, которая хочет больше узнать о своем прошлом и семье. В этом и предстоящих сражениях ей помогут Джей Ди Феникс, Маркус Феникс и Дэлмонт Волкер, а также робот Джэк.

Геймплей Gears 5 не перетерпел большого количества изменений. Как и раньше, игроков ждут громадные солдаты в еще более громадной броне, которые дают бой так называемой расе Саранчи.

Стоит ожидать большого количества перестрелок с использованием укрытий, перебежек, огня вслепую и системы быстрой перезарядки оружия, которая давно стала одной из основных механик серии.

Чем впечатляет Gears 5, так это количеством режимов. Кроме основной кампании, которую можно полностью пройти в кооперативе, игрокам будет доступно большое количество мультиплеер-режимов.

Среди них и стандартный командный Deathmatch, и режим Орды, в котором игрокам предстоит защищаться от волн врагов, и новый режим Побег. В последнем нужно сбежать из логова Саранчи после установки бомбы. Ключевую роль здесь будет играть слаженность команды и скорость.

Дата выхода: 10 сентября

Платформы: Xbox One, ПК

Borderlands 3

Оригинальный looter-shooter возвращается, а вместе с ним и тонны безумия и искрометный черный юмор. В Borderlands 3 игроки возьмут на себя роль одного из наемников, которые должны остановить Троя и Тайрин Калипсо и их культ.

Геймплей хоть и остался до боли знакомым, перетерпел некоторые изменения. Теперь у главных героев будет возможность совершать подкат и взбираться на небольшие выступы. Кроме того, у персонажей появится больше активных способностей, а у некоторых пушек, которых обещают более 1 млрд, будет альтернативный режим огня.

Спасать мир можно будет как в одиночку, так и с тремя другими игроками. На выходе будет доступно четыре персонажа, которые хоть и сохраняют классическую схему классов Borderlands (Берсерк, Солдат, Сирена, Охотник), теперь стали еще более уникальными и интересными для игры.

Также стоит помнить, что в этот раз место действия не ограничится одной планетой Пандора, а перенесет игроков и в другие миры, где их ожидают новые встречи и новые неприятности.

Borderlands 3 обещает стать прекрасным продолжением серии, которое понравится как ее фанатам, так и новичкам. Разработчики обещают, что только на одно прохождение у игроков уйдут десятки часов, а четыре разнообразных класса с разными ветками умений дадут возможность еще не раз возвратиться в мир пушек и сумасшествия.

Дата выхода: 13 сентября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Всем, кто еще не знаком с легендарным героем Линком предлагают отправиться в одно из его ранних приключений в ремейке The Legend of Zelda: Link’s Awakening, который сохранил шарм оригинала и придал ему новых красок.

Видеоигра расскажет о том, как Линк попал на остров Кохолинт и попытках покинуть его. Однако не все так просто, ведь корабль главного героя потерпел крушения, а единственный способ убраться с неизведанной земли – собрать восемь инструментов сирен.

Как и раньше, игрокам предстоит исследовать остров, его подземелья, разгадывать загадки и сражаться с чудовищами для того, чтобы достичь своей цели. Геймплей остался без значительных изменений, а те, которые были внесены в видеоигру, касаются в основном улучшения отдельных механик.

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Большим нововведением станет возможность создавать собственные подземелья из комнат, которые станут доступны по мере прохождения The Legend of Zelda: Link’s Awakening. После их прохождения главный герой также будет получать различные награды.

Нельзя не упомянуть и прекрасную стилистику, в которой выполнена видеоигра. В ремейке 2D модели были заменены на 3D, однако от этого местные обитатели и сам остров не потеряли своего “мультяшного” шарма.

Дата выхода: 20 сентября

Платформы: Nintendo Switch

The Surge 2

Видеоигры жанра Souls-like обрели большую популярность среди игроков, которые ищут испытаний. В этом месяце нас порадует интересный представитель жанра – The Surge 2.

Как и в предыдущей части, игроки возьмут под контроль персонажа, который оказался в экзокостюме и должен противостоять различным угрозам, только теперь не на фабрике, а в специфическом городе.

В The Surge 2 внешность главного героя можно будет полностью настроить перед тем, как отправиться на поиск “приключений”. Основная механика в видеоигре не изменилась: во время боя игрок сможет выбирать часть тела для атаки и у него будет возможность отсечь ее.

Это, в свою очередь, позволит получить новое оружие, броню, компоненты для улучшения своего персонажа.

Разработчики постарались сделать The Surge 2 более нелинейным, чтобы у игроков была возможность выбирать свой подход к отдельным ситуациям. Например, через полицейский блокпост можно пробиться силой, если вы уверены в своих умениях, найти обходной путь или помочь одному из многих персонажей, который обеспечит безопасный проход.

Игрокам стоит ожидать более “отполированного” The Surge с новым оружием и врагами, которые теперь будут не просто нападать, а координировать свои действия, чтобы еще больше осложнить жизнь игроков.

Дата выхода: 24 сентября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

FIFA 20

Новая часть популярного футбольного симулятора FIFA в этом году получит несколько действительно значительных изменений. Самое заметное – добавление режима VOLTA Football, который концентрируется на уличных матчах, в которых играют команды по три-пять человек.

Для уличных матчей используется такой же движок, как и в классической игре, однако они будут больше концентрироваться на индивидуальном умении игроков, нежели на командной игре и тактике футбола.

В новом режиме можно будет создать и полностью настроить своего персонажа и пройти специально созданную для VOLTA Football кампанию. Классический режим карьеры также будет доступен в FIFA 20.

Командная игра 11 на 11 также была немного изменена для того, чтобы поощрять одиночные столкновения игроков и более интересную игру с мячом.

Физике мяча придали еще больше реалистичности и изменили механики угловых и пенальти, а это значит, что даже фанатам серии придется научиться новым трюкам.

EA наконец-то выпустят новую часть FIFA, которая имеет достаточное количество нововведений, благодаря которым ее не стыдно назвать действительно новой видеоигрой, а не незначительным улучшением. Остается надеяться, что режим Ultimate Team станет более лояльным к тем игрокам, которые не хотят тратить на него деньги.

Дата выхода: 27 сентября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

К слову, разработчики из CD Projekt RED показали новый геймплей Cyberpunk 2077.

Фото: Gears 5, Borderlands, Nintendo, The Surge-game, EA

Видео: Xbox, Borderlands, Nintendo, IGN, EA SPORTS FIFA