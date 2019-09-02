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Факты / Lifestyle

Добавить лицо в любой фильм: приложение ZAO набирает популярность

Приложение ZAO набирает популярность в Китае. Оно позволяет очень быстро и правдоподобно вставить свое лицо в сцены из фильмов.

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ZAO – приложение, которое позволяет очень быстро и правдоподобно вставить свое лицо в сцены из фильмов.

В китайском App Store приложение появилось 30 августа и уже возглавило топ самых популярных бесплатных приложений в Китае.

С помощью ZAO можно за пару кликов заменить Леонардо Ди Каприо или стать Джоном Сноу в Игре престолов.

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Чтобы вставить свое лицо в фильм необходимо указать свой мобильный телефон и загрузить свою фотографию. ZAO предлагает на выбор разные видео, в том числе с зарубежными знаменитостями.

ZAO обвинили в сборе данных пользователей. Пользовательское соглашение дает разработчикам практически неограниченный доступ к данным.

В ZAO ответили, что понимают беспокойство по поводу конфиденциальности, и пообещали ответить на все вопросы.

Ранее Facebook запустил новое приложение, которое позволяет петь любимые треки в такт известным исполнителям.

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