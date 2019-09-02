Приложение ZAO набирает популярность в Китае. Оно позволяет очень быстро и правдоподобно вставить свое лицо в сцены из фильмов.
ZAO – приложение, которое позволяет очень быстро и правдоподобно вставить свое лицо в сцены из фильмов.
В китайском App Store приложение появилось 30 августа и уже возглавило топ самых популярных бесплатных приложений в Китае.
С помощью ZAO можно за пару кликов заменить Леонардо Ди Каприо или стать Джоном Сноу в Игре престолов.
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Чтобы вставить свое лицо в фильм необходимо указать свой мобильный телефон и загрузить свою фотографию. ZAO предлагает на выбор разные видео, в том числе с зарубежными знаменитостями.
ZAO обвинили в сборе данных пользователей. Пользовательское соглашение дает разработчикам практически неограниченный доступ к данным.
В ZAO ответили, что понимают беспокойство по поводу конфиденциальности, и пообещали ответить на все вопросы.
「ZAO」って言うAIを利用した顔面認識アプリ、
写真の顔と動画の人物の顔と入れ替えることができる
遊んでてめちゃめちゃ楽しいw#ZAO pic.twitter.com/tXFwRllGBp
— ジーマン＠上海 (@JimanJiang) August 31, 2019
In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.
Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT
— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019
Here’s for Asian representation in Hollywood #ZAO #AI #Deepfake pic.twitter.com/qrSs3VajfL
— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019
Ранее Facebook запустил новое приложение, которое позволяет петь любимые треки в такт известным исполнителям.