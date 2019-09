ZAO – приложение, которое позволяет очень быстро и правдоподобно вставить свое лицо в сцены из фильмов.

В китайском App Store приложение появилось 30 августа и уже возглавило топ самых популярных бесплатных приложений в Китае.

С помощью ZAO можно за пару кликов заменить Леонардо Ди Каприо или стать Джоном Сноу в Игре престолов.

Чтобы вставить свое лицо в фильм необходимо указать свой мобильный телефон и загрузить свою фотографию. ZAO предлагает на выбор разные видео, в том числе с зарубежными знаменитостями.

ZAO обвинили в сборе данных пользователей. Пользовательское соглашение дает разработчикам практически неограниченный доступ к данным.

В ZAO ответили, что понимают беспокойство по поводу конфиденциальности, и пообещали ответить на все вопросы.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019