Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Повышенная работоспособность и умственная активность помогают в предпринимательстве, контактах и поездках. Появляется много идей и склонность к спорам. Однако есть опасность умственного перенапряжения, что чревато неприятностями, связанными с бумагами (ошибки в составлении документов, передача их не по адресу. – Ред.) или конфликтам с сослуживцами. Хотя это удачный период для разработки стратегии вашей профессиональной деятельности.

Гороскоп для Тельцов

Вы успешны в общественной деятельности, воодушевлены новыми проектами и способны заразить хорошим настроением партнеров. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое удастся реализовать. Вы можете рассчитывать на материальную помощь и идейную поддержку влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы заключаете взаимовыгодные сделки и договора.

Гороскоп для Близнецов

Вы вспоминаете о делах и обязанностях, начинаете усердно трудиться или усиленно заниматься поиском работы. Цените конкретную и четкую информацию, которая перепроверяется, анализируется и сопоставляется. Не поддавайтесь на эмоции, действуйте в рамках инструкций и четко исполняете свои обязанности. Удачны поездки с партнерами, командировки, установление контактов. Мысли заняты работой и здоровьем, разговоры также крутятся вокруг этих тем.

Гороскоп для Раков

Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благополучный период для творчества во всех сферах ваших интересов. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение ума, памяти и интуиции помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи и соображения. Удачно сложатся командировки и посещение официальных организаций.

Гороскоп для Львов

Настроены на работу, а ваша рассудительность способствует решению многих вопросов. Вы способны работать с большими объемами информации. Можете достигнуть больших высот упорным трудом и постоянством. Однако сейчас вам недостает творческой инициативы и интуиции, то есть тех главных качеств, которые необходимы для демонстрации своих талантов.

Гороскоп для Дев

Знания и сведения, которые вы получите, отложатся надолго, а вы сможете ими успешно воспользоваться. Деловых контактов становится очень много. Хорошее время для серьезных собраний и совещаний, планирования, составления отчетов и справок, а также для наведения порядка, проверок и настройки техники. В это время вы начинаете многое замечать, а это способствует изменениям и улучшениям. Удачны поездки, командировки, хорошо приспосабливаетесь к различному окружению и извлекаете пользу из этого.

Гороскоп для Весов

Трудности при принятии ответственных решений. Чувства постоянно анализируются, причем даже слишком строго и критически: от этого партнер может уйти. Менее подвержены эмоциям, все взвешивается. На смену страсти приходит сдержанность и разумность. В связи с тем, что в это время вы придаете большое значение мелочам, малейший пустяк может охладить завязывающиеся чувства или партнерские отношения. Излишняя критичность проявляется и по отношению к себе, из-за чего падает самооценка.

Гороскоп для Скорпионов

Энергетический потенциал велик, главное – направить его во благо и по максимуму. Ведь излишки легко могут трансформироваться в раздражительность и мрачное настроение, которые захочется на ком-нибудь сорвать. Болезненная эмоциональность, предвзятость и даже агрессивность, также являются характерными проблемами на этот период. Вы готовы идти на риск, полностью менять устоявшиеся порядки, действовать внезапно, дерзко. Возникает жажда трансформации, преобразования ресурсов или возможностей.

Гороскоп для Стрельца

Для умственного труда – неблагоприятный период, так как вы склонны раздражаться из-за каждой мелочи. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми: отсутствие взаимопонимания, заблуждение и обман станут основными причинами разногласий. Снижена способность объективно воспринимать действительность. Уровень восприятия, усвоения знаний, памяти также могут быть снижены. Трудности в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас мешают в деловой жизни.

Гороскоп для Козерогов

Доброжелательность поможет вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Хорошее время для участия в брифингах, конференциях, для выступлений и воздействия на умы. Благоприятный период для реорганизаций на работе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, переориентации на новый вид деятельности.

Гороскоп для Водолеев

Финансовое положение потерпит некоторые изменения. Требуются вложения в проекты, в себя, в свое образование. Эта неделя позволяет создать фундамент долгосрочных проектов. С другой стороны, возможны абсолютно неожиданные обстоятельства, способные создать приток наличных средств. В этот период потери или появления денег могут быть связаны с друзьями. Финансовая независимость – ключевой фактор, к которому вы можете и должны стремиться на этой неделе.

Гороскоп для Рыб

Возникающие недоразумения и ухудшение физического самочувствия не дадут вам удачно решить актуальные для вас вопросы. В такие моменты не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством, официальными организациями. Ваша общественная деятельность не находит отклика у публики, а поиск поддержки со стороны начальства не увенчается успехом.