В сентябре сильные магнитные колебания ожидаются только в начале месяца.

В начале сентября украинцев ожидает магнитная буря с 31 августа на 2 сентября, пик которой приходится на первый день осени.

Сила магнитной бури достигнет первой категории, поэтому ее влияние на людей будет незначительным.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Серьезных магнитных колебаний в сентябре 2019, кроме начала месяца, не прогнозируется.

Как правило, у метеочувствительных людей во время магнитных бурь наблюдается недомогание, головные боли, проблемы с давлением, бессонница, раздражительность, апатия.

В этот период лучше хорошо высыпаться, регулярно проветривать квартиру, пить больше воды, чаще гулять на свежем воздухе.

Кроме того, лучше отказаться от частого использования гаджетов и употребления алкоголя.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение? Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах

Конечно влияют, но несущественно

Нет – это все выдумки

Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.