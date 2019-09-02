Компьютеры уже давно обошли людей во многих сферах жизни, поэтому человечеству нужно как можно скорее присоединиться к ним.

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что люди недооценивают искусственный интеллект и относятся к нему как к умному человеку.

Однако на самом деле он уже давно превзошел людей в некоторых сферах жизни, поэтому нужно “присоединиться к нему”.

– Сможем ли мы пойти вместе с искусственным интеллектом? Я имею в виду, я действительно думаю, что должны быть другие компании, такие как Neuralink, для создания высокоскоростного интерфейса с мозгом. Потому что сейчас мы уже киборги, – сказал Маск.

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Он считает, что люди слишком интегрированны с компьютерами, а смартфоны почти стали продолжением нас самих.

Ранее считалось, что люди играют в Го лучше, чем искусственный интеллект, однако сейчас состязание в указанную игру с ПК – это все равно, что “бороться с Зевсом”.

К слову, Илон Маск частично продемонстрировал технологию, которая способна соединить мозг с компьютером.

Источник: The Wired