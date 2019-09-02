В Киеве очень мало музеев, которые не берут деньги за вход с посетителей, но ежемесячно для них устраивается так называемый день открытых дверей. В какие музеи можно сходить бесплатно – читайте в материале.

Бесплатные музеи в Киеве – явление достаточно редкое. Ежемесячно многие из них устраивают дни открытых дверей и разрешают киевлянам и гостям посетить свои выставки бесплатно.

Есть музеи, которые работают бесплатно на постоянной основе.

Бесплатные музеи Киева 2019:

Музей вторсырья. Адрес: ул. Сагайдака, 112.

Его называют музеем антиквариата или музеем ненужных вещей. Все в нем выставленное – уже не вторсырье: оно не успело им стать, а было сохранено в музее. Это собрание – самый большой музей быта ушедшей эпохи. На полках – весь ХХ век: предметов здесь скопилось, в буквальном смысле, от царей до президентов.

Музей канализации. Адрес: Харьковское шоссе, 50а.

Музей, посвященный развитию канализации как в Украине, так и в других регионах мира. Экспозиция включает, например, водопроводные керамические трубы, изготовленные 100 лет назад, схема канализационных сетей Киева, макет лыбедского коллектора, оборудование для прочистки канализационных путей и другие экспонаты.

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Кроме того, много музеев делают бесплатный вход по случаю профессионального праздника.

В Международный День музеев, который отмечается 18 мая, зачастую можно свободно посетить около 10 музеев.

Бесплатный вход ко Дню музея:

Зоологический музей. Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 15, телефон: 044 235 62 66. Полный билет – 80 грн, льготный – 55 грн.

Национальный музей истории Украины. Адрес: ул. Владимирская, 2, телефон: 044 278 48 64. Полный билет – 30 грн, льготный – 20 грн.

Национальный музей Тараса Шевченко. Адрес: бульвар Шевченко, 12, телефон: 044 234 25 56. Полный билет – 45 грн, льготный – 25 грн.

Музей Михаила Булгакова. Адрес: Андреевский спуск, 18, телефон: 044 425 31 88. Полный билет – 30 грн.

Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Адрес: ул. Терещенковская, 17, телефон: 044 235 32 90. Полный билет – 90 грн, льготный – 40-50 грн.

Музей Второй мировой войны. Адрес: ул. Лаврская, 27, телефон: 044 285-94-52. Полный билет – 30 грн, льготный – 10 грн.

Музей истории Киева. Адрес: ул. Олеся Гончара, 33 А, телефон: 044 234-12-04. Полный билет – 45 грн, льготный – 30 грн.

Музей шестидесятничества. Адрес: ул. Олеся Гончара, 33 А, телефон: 044 234 12 044. Полный билет – 45 грн, льготный – 30 грн.

К слову, на Почтовой площади создадут музей.