Факты ICTV собрали для вас несколько стихотворений, которыми вы сможете поздравить школьников с началом учебного года.
В 2019 году учебный год начался 2 сентября, поскольку 1 сентября пришлось на воскресенье.
Сегодня многие школы провели торжественные мероприятия, после чего начались учебные будни.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с началом учебного года.
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
***
С днем знаний поздравить тебя мы спешим,
Желаем успехов больших от души.
Во всем будь примером хорошим всегда,
Ведь знания ценны во все времена.
Старайся, учись и к победе иди,
Пусть трудности будут порой на пути.
В бою – крепче дух и характер сильней,
Получится все! Ты в себя только верь!
***
Сегодня поздравляем
Ребят, учителей.
Успехов всем желаем
И ярких школьных дней.
Нам нечего смущаться,
Ведь мы – одна семья.
Давайте ж улыбаться!
С днем знаний вас, друзья!
***
Ученье – свет, известно,
Невежество – есть тьма.
Учиться интересно,
Полезно для ума.
С днем знаний поздравляем!
Пришел учебный год!
Усердия желаем
И радостных хлопот!
***
День знаний – это белый бант
На голове у первоклашки,
Цветов безбрежный океан,
Что принесем мы в школу нашу,
Где снова с 1 сентября
Поздравит нас звонок веселый,
И, щедро знания даря,
Дверь распахнет родная школа!
***
Еще зеленеет повсюду листва,
Но кругом идет у тебя голова.
О школе все мысли твои в этот день,
Хотя, подниматься с утра все же лень.
Но вновь прозвенит долгожданный звонок,
И в классе начнется, как прежде, урок.
Пусть сбудется все в твоей школьной судьбе,
С днем знаний! Успехов в учебе тебе!
К слову, Факты ICTV писали об изменениях в школах с началом нового учебного года.