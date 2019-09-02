Факты ICTV собрали для вас топ-5 самых ожидаемых книжных новинок 2019.

Джордж Мартин – Ветры зимы

Для фанатов Игры Престолов 2019 год действительно знаковый. Во-первых, вышел финальный восьмой сезон сериала, а во-вторых, Джордж Мартин сообщил, что шестая книга цикла Песнь льда и пламени также в этом году будет опубликована.

Уильям Гибсон – Агентство

Уильяма Гибсона считают родоначальником такого стиля, как киберпанк. Если вам понравилась его трилогия Киберпространство о генной инженерии, искусственном интеллекте и транснациональных корпорациях, то это точно ваш автор.

В новом научно-фантастическом романе известного писателя-фантаста события происходят в том варианте реальности, где победу на президентских выборах в США в 2016 году получила Хиллари Клинтон.

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Диана Сеттерфилд – Однажды возле реки

Завязкой истории служит интересное и страшное ночное событие. В трактир приходит незнакомец с телом ребенка. Но через некоторое время ребенок оживает. Девочка оказывается немой, но несколько семей, руководствуясь собственными мотивами, желают ее удочерить.

Купить книги Дианы Сеттерфилд стоит всем любителям качественной приключенческой литературы.

Джо Харт – Как Черчилль спас мир

Это перевод мирового бестселлера англо-канадского публициста Джо Харта. Исследователь раскрывает тайны событий, повлекших начало Второй мировой войны. Он объясняет, почему войска союзников оказались не готовы к боевым действиям, что стало причиной быстрой капитуляции Франции, чем для британского правительства были неприемлемыми предложения Гитлера о мире.

Элизабет Гилберт – Город девушек

Это новый роман от автора Есть, молиться, любить, Природа всех вещей, Великая магия.

В центре книги – история молодой женщины, которая осознает: не нужно быть красивой девушкой, чтобы стать хорошим человеком. Это взгляд пожилой женщины на свою молодость. Здесь гламур, приключения, женская сексуальность и безрассудство.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых популярных песен десятилетия.