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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 3 сентября

Каким будет 3 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День смешанных энергий. Опираться сегодня стоит больше на созидательную деятельность.

Социальную активность лучше снизить — моментами может возникать конфликтное настроение, необдуманные жесткие слова. Энергию лучше направлять на физическую занятость, иначе бурлящие мысли будут искать выхода, и для этого сформируются ситуации.

Сегодня нежелательны сильные физические перенапряжения и старт долгосрочных проектов. Скорее всего, не хватит сил, чтобы это завершить. Цели тоже лучше не ставить, а действовать короткими шагами, чтобы потом не было разочарования от невыполненных планов.

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В решении дел больше подходит спокойствие и гибкость, нежели агрессия, конфронтация или жесткое отстаивание своих позиций.

Важно соблюдать баланс между нагрузками и отдыхом.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

К слову, детальный гороскоп на сентябрь для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

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