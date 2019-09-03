PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Лучшие шутки и мемы про 3 сентября

3 сентября день, когда интернет вспоминает Шуфутинского. Лучшие шутки и мемы по этому поводу, смотрите и читайте на Фактах ICTV.

Лучшие шутки и мемы про 3 сентября

Третье сентября — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым.

За последние пару лет песня уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках. Сегодня легендарная композиция празднует 26-й день рождения.

Лучшие шутки и мемы про 3 сентября / 9 фотографий

Читайте: Гороскоп на сегодня, 3 сентября

Популярной песня стала в 2011-м году. Именно тогда в сообществе МДК Вконтакте опубликовали портрет американского темнокожего репера Рика Росса, похожего на Шуфутинского. На портрете были слова песни Третье сентября.

Лучшие шутки и мемы про 3 сентября / 5 фотографий

Именно тогда песню разобрали на цитаты и начали шутить.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на начало осени в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка