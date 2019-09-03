3 сентября день, когда интернет вспоминает Шуфутинского. Лучшие шутки и мемы по этому поводу, смотрите и читайте на Фактах ICTV.
Третье сентября — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым.
За последние пару лет песня уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках. Сегодня легендарная композиция празднует 26-й день рождения.
Лучшие шутки и мемы про 3 сентября / 9 фотографий
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Популярной песня стала в 2011-м году. Именно тогда в сообществе МДК Вконтакте опубликовали портрет американского темнокожего репера Рика Росса, похожего на Шуфутинского. На портрете были слова песни Третье сентября.
Лучшие шутки и мемы про 3 сентября / 5 фотографий
Именно тогда песню разобрали на цитаты и начали шутить.
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