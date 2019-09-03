Какая погода ожидает украинцев осенью, когда придут первые похолодание и заморозки – в материале Фактов ICTV.

Про погоду в Украине на осень рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова и народный синоптик Леонид Горбань.

Погода на сентябрь

По словам Мартазиновой, первые две недели будут теплыми, а вот после 15 сентября температура начнет снижаться.

– К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков, – сообщила она.

Леонид Горбань уверен, что осень придет даже раньше – 11-13 числа задождит, и столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью опустится ниже +5.

Погода на октябрь

Синоптики обещают прохладный октябрь, хотя и с двумя периодами бабьего лета: 4-5 дней перед Покровом (14 октября) и 3-5 дней после 20 числа.

Горбань отметил, что в октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Месяц ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет ненастье.

Погода на ноябрь

Народный синоптик рассказал, что ноябрь будет холодным и дождливым. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.

Синоптики отмечают, что к концу месяца в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на начало осени в Украине.