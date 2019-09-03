Все церковные праздники в Украине на сентябрь 2019 года Факты ICTV собрали в православном календаре на первый месяц осени.

В сентябре 2019 года православные христиане отмечают два из 12 крупнейших непереходных (двунадесятых) праздников – Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Кроме того, 11 сентября – в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – придерживаются строгого поста.

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Все праздники в сентябре и однодневные посты мы собрали в православном календаре на месяц.

Сентябрь 2019

4 сентября, среда – однодневный пост

6 сентября, пятница – однодневный пост

11 сентября, среда – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)

13 сентября, пятница – однодневный пост

18 сентября, среда – однодневный пост

19 сентября, четверг – Михайлово чудо

20 сентября, пятница – однодневный пост

21 сентября, суббота – Рождество Пресвятой Богородицы

25 сентября, среда – однодневный пост

27 сентября, пятница – Воздвижение Креста Господня (строгий пост).

30 сентября, понедельник – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Какие еще будут праздники в сентябре 2019 года – в материале Фактов ICTV.