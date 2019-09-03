Все церковные праздники в Украине на сентябрь 2019 года Факты ICTV собрали в православном календаре на первый месяц осени.
В сентябре 2019 года православные христиане отмечают два из 12 крупнейших непереходных (двунадесятых) праздников – Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
Кроме того, 11 сентября – в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – придерживаются строгого поста.
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Все праздники в сентябре и однодневные посты мы собрали в православном календаре на месяц.
Сентябрь 2019
4 сентября, среда – однодневный пост
6 сентября, пятница – однодневный пост
11 сентября, среда – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
13 сентября, пятница – однодневный пост
18 сентября, среда – однодневный пост
19 сентября, четверг – Михайлово чудо
20 сентября, пятница – однодневный пост
21 сентября, суббота – Рождество Пресвятой Богородицы
25 сентября, среда – однодневный пост
27 сентября, пятница – Воздвижение Креста Господня (строгий пост).
30 сентября, понедельник – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Какие еще будут праздники в сентябре 2019 года – в материале Фактов ICTV.