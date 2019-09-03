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Факты / Lifestyle

Предотвратить психические болезни: Facebook может убрать счетчик лайков

Социальная сеть Facebook хочет скрыть счетчик лайков, чтобы предотвратить психические болезни пользователей.

Facebook

Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психические болезни у пользователей социальной сети.

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Исследователь приложений Джейн Манчун нашла в соцсети код, который скрывает точное количество лайков.

В компании подтвердили, что рассматривают возможность удаления счетчика, но будут тестировать это постепенно, чтобы не повредить получению доходам от рекламы. В противном случае функцию аннулируют.

К слову, Facebook намерен начать платить пользователям за просмотр рекламы, которая спровоцировала взаимодействие с контентом или покупку на ее платформе.

Источник: TechCrunch

Фото: Dreamstime

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