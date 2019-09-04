Каким будет 4 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятный для общения, контактов и проявления активности.

Однако в коммуникациях вполне вероятны споры и дискуссии – здесь точку зрения лучше высказывать аргументированно, четко отстаивая свою позицию.

Проявление дипломатии, скорее всего, будет проигрышным вариантом.

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Но действовать нужно справедливо и соблюдать меру.

Время способствует передаче информации и знаний.

Вечернее непринужденное общение с близкими поможет спокойно завершить день.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, стрижка волос.

К слову, детальный гороскоп на сентябрь для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).