Сентябрь принесет в Киев много хороших концертов и выставок. Куда пойти в сентябре – расскажут Факты ICTV.

В первый месяц осени Киев посетят всемирноизвестные музыканты Balthazar, Evanescence и White lies.

Кроме этого, в столице можно будет посетить концерты Насти Каменских и Натальи Могилевской.

Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые стоят внимания в сентябре.

Body Worlds

ВДНХ, 4 павильон

31 августа – 31 октября

Стоимость: 350-400 грн

Купить билеты можно тут

Та самая всемирно известная выставка немецкого доктора Гюнтера фон Гагенса, которая в 1995 году шокировала жителей Токио, но впоследствии превратилась в настоящий феномен в мире современного искусства.

Экспонаты этой выставки – настоящие человеческие тела, которые после смерти владельцев сохранили специальным методом бальзамирования. Тела дополнят мультимедийными установками, чтобы каждый смог для себя по полочкам разложить процессы внутри нашего организма.

Ready. Steady. Favorit

НСК Олимпийский

7 сентября, 19.00

Стоимость: 350-1700 грн

Купить билеты можно тут

Букмекерская компания Фаворит Спорт приглашает отпраздновать свое 20-летие всех поклонников украинской эстрады.

Совсем скоро завершается сезон музыкальных фестивалей под открытым небом, поэтому Ready. Steady. Favorit – это прекрасная возможность наверстать упущенное и хорошенько отдохнуть напоследок.

На праздник музыки и спорта соберутся лучшие звезды отечественного шоу-бизнеса: Верка Сердючка, Олег Винник, Оля Полякова, Макс Барских, Dzidzio, Tayanna, Maruv, Mozgi и Dilemma.

Ляпис 98

Зеленый театр

12 сентября, 19.00

Стоимость: 600 грн

Купить билеты можно тут

Большой осенний концерт единственного и неповторимого оркестра Ляпис 98 и его бессменного лидера Сергея Михалка в киевском Зеленом театре.

Специальная эксклюзивная программа, состоящая как из золотых хитов группы, так и из песен, которые Ляписы обычно не исполняют на своих концертах. Всех ждет уникальная магическая атмосфера счастья, любви и единения под вечерним киевским небом.

How To Dress Well

Closer

13 сентября, 19.00

Стоимость: 550 грн

Купить билеты можно тут

How To Dress Well – это Том Крелл. Том – певец, продюсер, писатель, поэт и философ. Его музыка – это иногда эмбиент, иногда – блестящий поп, а иногда и вовсе инопланетный саундтрек. Все это можно будет услышать этой осенью эксклюзивно, когда How To Dress Well впервые в Украине представит свою новую пластинку.

Новый альбом под названием The Anteroom вышел в октябре 2018 года. Он состоит из единстенной долговременной композиции психоделической музыки, которая звучит магическими и волшебными звуковыми экспериментами Крелла.

Киев ожидает неземной аудиовизуальный перформанс, который объединит важнейшие составляющие всех выступлений How To Dress Well: высокоэмоциональный вокал, великолепие звука и ритмичную электронику.

Только на шоу Тома Крелла вы увидите уникальный сценический сетап с видеорядом, который реагирует на голос музыканта, и инструментами, которые звучат или затихают в зависимости от голоса их создателя.

NK | Настя Каменских

Ego Party Place

13 сентября, 23.00

Стоимость: 1 000 грн

Купить билеты можно тут

Многие пытались стать украинской поп-дивой, но более всего этот титул подходит Насте Каменских. Ее с Потапом песни уже много лет звучат из всех проигрывателей страны, а за личной жизнью суперзвезды следят миллионы украинцев.

Недавно Потап объявил паузу в творческой деятельности дуэта, а Настя Каменских использовала этот перерыв себе на пользу. Так появился проект NK – еще более танцевальная поп-музыка, вроде бы родом из Латинской Америки.

На сцене Ego Party Place она представит новую сольную программу #Этомояночь. Клубный вайб продлится с 23.00 до рассвета!

Наталья Могилевская

Ботанический сад им. Гришко

14 сентября, 19.00

Стоимость: 400 грн

Купить билеты можно тут

Наталья Могилевская вообще не планирует отдыхать, поэтому в самый разгар концертного турне анонсировала благотворительный концерт в Саду роз. Собранные от концерта средства пойдут на обустройство этно-ботанической экспозиции Гималаи Национального ботанического сада им. Гришко.

Какие сюрпризы готовит Наталья на этот раз? Певица исполнит все свои лучшие песни, споет украиноязычную версию песни В Киеве осень и презентует новый хит Покохала.

Вход в ботанический сад оплачивается отдельно.

Balthazar

Bel etage

17 сентября, 20.00

Стоимость: 2100 грн

Купить билеты можно тут

Balthazar наконец возвращаются в Киев с презентацией новой пластинки Fever, которую считают лучшей в дискографии группы.

Fever вышел в январе этого года и стал первым за четыре года альбомом в дискографии бельгийцев.

Весь опыт музыкальных экспериментов Депре и Девольдере вложили в Fever. В итоге получилась смесь танцевальности J. Bernardt и сексуальной томности Warhaus. Альбом занял заслуженное первое место в Бельгии, а тур по аренам западной Европы раскупили за считанные дни.

В Киеве группа сыграет не только песни с Fever, но и свои самые большие хиты – от Bunker до Do Not Claim Them Anymore.

Evanescence

Stereo Plaza

20 сентября, 20.00

Стоимость: 1250-1500 грн

Купить билеты можно тут

Иконы начала 2000-х, без чьих песен не обходились первые плейлисты подростков едут в Киев.

На концерте группа презентует альбом Syntesis — это старые и новые песни, сыгранные с симфоническим оркестром.

У украинских фанатов появился редкий шанс закрыть гештальт и услышать любимые композиции.

Comic Con Ukraine 2019

Арт-завод Платформа

21-22 сентября

Стоимость: 500-800 грн

Купить билеты можно тут

В течение двух дней на территории Арт-завода Платформа пройдет международный конвент Comic Con Ukraine.

Впервые фестиваль комиксов и косплея Comic Con состоялся в США более 50 лет назад. Теперь этот формат фестиваля для ценителей фэнтези, аниме и гик-искусства распространился по всему миру, добравшись и до нашей страны.

В программе фестиваля геймерские турниры, огромный маркет гик-товаров и грандиозное косплей-шоу, в котором участники имеют возможность выиграть приз в 100 тыс. грн.

Кроме того, помните о встречах со звездными гостями! На этот раз на украинский фестиваль приедут – Джон Ромеро (автор сценария игры Doom) и голливудский актер Дэнни Трехо!

White Lies

Bel etage

29 сентября, 19.00

Стоимость: 1 090 грн

Купить билеты можно тут

Их долго ждали, и они наконец едут к нам. Одна из лучших пост-панк-групп Британии, White Lies, даст большой сольный концерт в столице.

В этом году трио выпустило пятую пластинку, название которой очень простое – Five. Из-за альбома ребята потеряли контракт с крупным лейблом. Их заставляли делать радиофрендли-песни для нового релиза, а они хотели записать все так, как задумали изначально.

Разорвав соглашение, они записались на инди-лейбле Play It Again Sam.

На агрегаторах Album of the Year и Metacritic у Five самые высокие оценки из всех альбомов White Lies.

Уже совсем скоро Украина также сможет оценить новых White Lies – как по музыке, так и по принципам.

