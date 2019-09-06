Самолеты поднимаются на большую высоту, потому что там более разреженный воздух, который создает меньшее сопротивление.

Наверняка большинство авиапассажиров не задумывались, на какой высоте летают самолеты, пока впервые не услышали из динамиков голос пилота:

– Мы находимся на высоте в 10 тыс. км, за бортом — -50°C.

Почему самолеты летают так высоко

Одна из главных причин, почему самолеты летают на высоте 10 тыс. км состоит в том, что, чем больше высота, тем меньше плотность воздуха. Это значит, что самолеты на такой высоте могут передвигаться с меньшим сопротивлением и, следовательно, двигаться быстрее и сжигать меньше топлива, экономя деньги.

Считается, что “идеальное пятно” между 9-ю и 12-ю тыс. км. После 12 тыс. км воздух становится чересчур разреженным и для сжигания топлива не хватает кислорода, отчего самолет “проваливается”.

Каждое отдельное воздушное судно имеет свою оптимальную высоту (для минимального расхода топлива), которая будет основываться на его индивидуальном весе.

Полет на большой высоте также позволяет избегать другого воздушного транспорта, такого как легкие самолеты или вертолеты, которые летят ниже, а также насекомых и птиц.

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Если с самолетом на высоте 10 тыс. км случится что-то плохое, как, например, потеря мощности в его двигателях, у пилота будет больше времени, чтобы справиться с ситуацией.

Температура -50°C за бортом на большой высоте отлично поможет с охлаждением реактивных двигателей.

Пролетая над облаками, самолет не так сильно зависит от погодных условий и таких явлений, как гроза, дождь, снег, град…

К слову, Факты ICTV разобрались, почему в самолете закладывает уши.