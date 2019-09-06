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Факты / Lifestyle

Приметы на 6 сентября: что можно и нельзя делать

6 сентября Православная церковь чтит память мученика Евтихия, который был учеником Иоанна Богослова. Народные приметы на 6 сентября читайте в материале Фактов ICTV.

Народні прикмети на 6 вересня

Святой Евстихий перенес много мучений: его томили голодом, бросали в огонь, тело строгали железом, отдавали на съедение диким животным.

Однажды на святого спустили огромного льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу. Окончил священномученик свой путь в родном городе, где его усекли мечом в начале II века.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Приметы и поверья на 6 сентября

  • Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
  • Черные тучи солнце закрыли – к похолоданию.
  • Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.
  • Людям, которые в этот день будут много работать или находится в местах большого скопления людей, следует надеть льняную одежду.

Эта материя обладает положительной энергией и поможет быстрее восстановить силы.

  • Увидеть красный цветок в лесу или блуждающий огонек – к беде.
  • Если болеющий человек в этот день увидит усопших родственников, то в скором времени он тоже умрет.
  • Обжечься или порезаться 6 сентября – к несчастью.
  • Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.
  • Много желудей – к холодной зиме.

Человек, родившийся 6 сентября, обладает лёгким характером, оптимизмом и дружелюбием. В качестве талисмана ему подходит халцедон.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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