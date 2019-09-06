Перед тем как собрать чемодан, стоит продумать, какие вещи нужно обязательно взять с собой в отпуск. Факты ICTV составили список необходимых вещей, которые пригодятся в путешествии.
Сборы в путешествие зачастую превращаются в хаос и в итоге либо вы что-то забудете, либо положите слишком много вещей и чемодан станет неподъемным. Для того, чтобы такого не случилось, сборам нужно уделить хотя бы пару часов своего свободного времени.
Задайте себе несколько вопросов прежде, чем собрать багаж:
- На сколько дней вы отправляетесь в путешествие и сколько из них проведете в дороге?
- Какая цель вашего путешествия?
- Будете ли вы принимать участие в каких-то мероприятиях?
Читайте: Куда поехать в отпуск: 4 страны для украинцев
Также стоит хорошо проанализировать место, где вы будете останавливаться и перечень их бесплатных и платных услуг. Не забудьте посмотреть прогноз погоды.
Исходя из этих пунктов, можно начинать упаковывать багаж.
Лайфхак:
Нарисуйте таблицу, что-то типа ежедневника, что вы оденете в тот или иной день. Это поможет вам систематизировать ваш гардероб и ничего не забыть.
Рациональней всего путешествовать с минимальным количеством сумок и чемоданов. Идеальная формула это: рюкзак (или дорожная сумка) + небольшой чемодан. Все ценные вещи и документы должны быть в рюкзаке. В случаи чрезвычайной ситуации вы сможете бросить тяжелый чемодан, не боясь потерять что-то важное.
Также оставьте немного свободного места в саквояже для покупок в путешествии.
Обязательный набор в сумку (рюкзак):
- паспорт, загранпаспорт и другие документы (права, студенческий)
- наличные или банковская карточка
- билеты и страховка
- зарядное устройство для телефона (компьютера)
- бумажные платочки
- влажные салфетки
- антибактериальная жидкость для рук
Чемодан:
- нижнее белье на каждый день
- рубашки, кофты, платья: равно количеству дней отпуска минус один день (в день прилета и отлета можно надеть одно и то же).
- штанов и джинсов нужно брать в два раза меньше
- пляжная одежда и сумка
- теплая кофточка, кардиган или ветровка
- комплект одежды на торжественное мероприятие
- две пары удобной обуви (в одной из них можете быть в пути): сандалии, кроссовки и вьетнамки
- одна пара выходной обуви
- носки, минимум две пары
- купальник или плавки
- аксессуары лучше не брать: в дорогу возьмите рюкзак, а с собой сумочку, которая подойдет под всю одежду
- головной убор
- аптечка
Косметика и средства гигиены:
- гель, шампунь, зубная паста и щетка
- крем или лосьон для и после загара
- необходимые крема
- маникюрный набор
- мочалка
- полотенце для пляжа 2 шт.
- декоративная косметика (минимальный набор)
- духи (лучше взять один флакон)
- дезодорант
- мужчинам средства до и после бритья
К слову, ранее Факты ICTV писали, как путешествовать одному и не сойти с ума.