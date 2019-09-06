Перед тем как собрать чемодан, стоит продумать, какие вещи нужно обязательно взять с собой в отпуск. Факты ICTV составили список необходимых вещей, которые пригодятся в путешествии.

Сборы в путешествие зачастую превращаются в хаос и в итоге либо вы что-то забудете, либо положите слишком много вещей и чемодан станет неподъемным. Для того, чтобы такого не случилось, сборам нужно уделить хотя бы пару часов своего свободного времени.

Задайте себе несколько вопросов прежде, чем собрать багаж:

На сколько дней вы отправляетесь в путешествие и сколько из них проведете в дороге? Какая цель вашего путешествия? Будете ли вы принимать участие в каких-то мероприятиях?

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Также стоит хорошо проанализировать место, где вы будете останавливаться и перечень их бесплатных и платных услуг. Не забудьте посмотреть прогноз погоды.

Исходя из этих пунктов, можно начинать упаковывать багаж.

Лайфхак:

Нарисуйте таблицу, что-то типа ежедневника, что вы оденете в тот или иной день. Это поможет вам систематизировать ваш гардероб и ничего не забыть.

Рациональней всего путешествовать с минимальным количеством сумок и чемоданов. Идеальная формула это: рюкзак (или дорожная сумка) + небольшой чемодан. Все ценные вещи и документы должны быть в рюкзаке. В случаи чрезвычайной ситуации вы сможете бросить тяжелый чемодан, не боясь потерять что-то важное.

Также оставьте немного свободного места в саквояже для покупок в путешествии.

Обязательный набор в сумку (рюкзак):

паспорт, загранпаспорт и другие документы (права, студенческий)

наличные или банковская карточка

билеты и страховка

зарядное устройство для телефона (компьютера)

бумажные платочки

влажные салфетки

антибактериальная жидкость для рук

Чемодан:

нижнее белье на каждый день

рубашки, кофты, платья: равно количеству дней отпуска минус один день (в день прилета и отлета можно надеть одно и то же).

штанов и джинсов нужно брать в два раза меньше

пляжная одежда и сумка

теплая кофточка, кардиган или ветровка

комплект одежды на торжественное мероприятие

две пары удобной обуви (в одной из них можете быть в пути): сандалии, кроссовки и вьетнамки

одна пара выходной обуви

носки, минимум две пары

купальник или плавки

аксессуары лучше не брать: в дорогу возьмите рюкзак, а с собой сумочку, которая подойдет под всю одежду

головной убор

аптечка

Косметика и средства гигиены:

гель, шампунь, зубная паста и щетка

крем или лосьон для и после загара

необходимые крема

маникюрный набор

мочалка

полотенце для пляжа 2 шт.

декоративная косметика (минимальный набор)

духи (лучше взять один флакон)

дезодорант

мужчинам средства до и после бритья

К слову, ранее Факты ICTV писали, как путешествовать одному и не сойти с ума.