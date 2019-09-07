Каким будет 7 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День подходит для спокойной кропотливой работы. Удачными могут быть дела, связанные с очищением, а также с землей, особенно садоводство.

Энергии больше способствует проявлению активности и динамики, пассивность нежелательна. Можно заниматься лечением, исцелением, особенно с применением натуральных средств — трав, растений.

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Наблюдение за собой и самосозерцание может принести результаты и понимание.

Для чего-то важного и глобального день не подходит, так же как и для финансовых операций. Не стоит принимать решения, желательно дать возможность вещам происходить как есть — оценка может быть ошибочной.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.